Muratpaşa’da play-off heyecanı

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin son hafta maçında V.Bank’ı 3-1’le geçerek 46 puanla ligi 4’üncü sırada tamamladı. Muratpaşa’nın Sultanları, 7-9 Nisan tarihlerinde Sultanlar Ligi’ne çıkacak takımların belli olacağı play-off serisinde mücadele edecek.

Muratpaşa Belediyespor ve V.Bank, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubunun son hafta maçında İstanbul’da karşı karşıya geldi. V.Bank Spor Sarayı’nda oynanan karşılaşmada ilk set, 25-21 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci seti 25-23 kazanan Muratpaşa, diğer setleri 26-24 ve 25-18 alarak karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Muratpaşa’nın Sultanları, bu galibiyetle puanını 46’ya yükselterek ligi 4’üncü sırada tamamladı.

Muratpaşa, Göztepe, Edremit Belediyesi Altınoluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adam Voleybol, Karayolları, Beşiktaş Ceylan ve Bahçelievler Belediyesi’yle Sultanlar Ligi’ne çıkacak 2 takımın belli olacağı play-off serisinde mücadele edecek. Play-off serisinde yarı final maçları 7-9 Nisan tarihlerinde Bolu’da oynanacak. Yarı finalde 2 gruba ayrılacak takımlar, tek devreli lig usulü turnuva maçları oynayacak.