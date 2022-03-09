Muratpaşa’da Litvanya Kültür Parkı açılıyor

136 bin 946 yabancının yaşadığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna kültür ve dostluk parklarına bir yenisini daha ekliyor. Litvanya Kültür Parkı, Fener Mahallesi’nde Cumartesi günü açılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Rusya’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Kazakistan’a, Hollanda’dan Afganistan’a, ABD’den Japonya’dan 90 farklı ülkeden 136 bin 946 yabancının yaşandığı Antalya’da, Muratpaşa yabancıların yaşamak tercih ettiği ilçelerin başında yer alıyor.

Alanya’nın ardından en çok yerleşik yabancının yaşadığı Muratpaşa’da, Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde kurulan Yabancılar Meclisi çalışmalarını sürdürürken ülkeler adına kültür ve dostluk parkları da açılıyor.

Belediye Başkanı Uysal, “Artık Antalya’mızın, Muratpaşa’mızın paçası olan ve komşuluklarıyla kentimize değer katan herkesin kendinde evinde gibi hissedebilecekleri bir Antalya hayal ediyoruz. Ülkeler adına açtığımız kültür ve dostluk parkları bunun bir sonucu” diye konuştu.

Başkan Uysal, bu çerçevede, Cumartesi günü Litvanya Kültür Parkı’nın açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Muratpaşa Belediyesi’nin açılışını gerçekleştireceği park, Fener Mahallesi 1952 Sokak’ta yer alıyor. 2 yıl önce Litvanya’nın bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü anısına ağaçların dikildiği parktaki törene Türkiye’deki Litvanlar Derneği Başkanı Elena Malasauskaite, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, Litvanya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Mine Okudur Gül, Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis katılacak.