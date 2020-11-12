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Muratpaşa’da kaçak metruk bina yıkıldı
MURATPAŞA BELEDİYESİ, MEYDANKAVAĞI MAHALLESİ'NDEKİ KAÇAK METRUK BİNANIN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
ANTALYA 12.11.2020, 11:13
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Muratpaşa Belediyesi, Meydankavağı Mahallesi’ndeki kaçak metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.Muratpaşa Belediyesi, insan sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturan metruk, kaçak binaların yıkımını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Meydankavağı Mahallesi 1588 Sokak’ta bulunan kaçak, metruk nitelikteki gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi. İnsan sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturan metruk, kaçak binanın yıkımı, kontrollü olarak gerçekleştirildi. Çevreye rahatsızlık verilmemesi için ıslatılarak yapılan yıkım, hak sahiplerinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildi.