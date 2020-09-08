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Muratpaşa’da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki zamla güldü

MURATPAŞA BELEDİYESİ VE TÜRKİYE BELEDİYELER VE GENEL HİZMETLER İŞÇİLERİ SENDİKASI (BELEDİYE-İŞ) ARASINDA 2 BİN 280 ÇALIŞANI KAPSAYAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENLENEN TÖRENLE İMZALANDI. SÖZLEŞMEYLE, İŞÇİLER İLK YIL İÇİN YÜZDE 16 ZAM ALIRKEN YAPILAN DİĞER ARTIŞLARLA ZAM ORANI MAAŞLARA YÜZDE 18 OLARAK YANSIYACAK. İKİ YILIN SONUNDA, ÜCRETLERDE ARTIŞ YÜZDE 36 OLACAK.

ANTALYA 08.09.2020, 14:34
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Muratpaşa’da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki zamla güldü

Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında 2 bin 280 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeyle, işçiler ilk yıl için yüzde 16 zam alırken yapılan diğer artışlarla zam oranı maaşlara yüzde 18 olarak yansıyacak. İki yılın sonunda, ücretlerde artış yüzde 36 olacak.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası’nın (SODEMSEN) üyesi olan Muratpaşa Belediyesi ve TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye-İş Antalya Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı. Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte Belediye-İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Törene covid-19 pandemisi dolayısıyla sınırlı katılım oldu.

Örnek sözleşme

Törenin düzenlendiği Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi, Türk bayraklarıyla süslenirken tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şube Başkanı Mercan, Belediye Başkanı Uysal’ın gerçek anlamda emeğe ve emekçiye değer verdiğini söyledi. Mercan, şöyle konuştu:

“Yaşanan ekonomik krize, iktidarın muhalefet belediyelerini ekonomik kıskaca alma girişimlerine, işsizliğe ve salgına rağmen Başkanımız Sayın Ümit Uysal, sorunların üzerine giderek, elini taşın altına koyarak, sorumluluk alarak imzalanan bu toplu sözleşmeyle sadece Antalya için değil Türkiye’de örnek olarak gösterilecek sözleşmeyle aileleriyle birlikte binlerce emekçinin yüzerini güldürdü. Şu an yapacağımız tek şey var. Her birimiz daha çok çalışacağız. Muratpaşa halkına daha da iyi hizmet vereceğiz. Muratpaşa Belediyesi’ni Türkiye’de örnek belediye olarak kalması için katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Türkiye hayali

Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi’nin tüm çalışanlarıyla bir anlayış birliği içinde şehri geleceğe taşıdıklarını söyledi. Bu geleceği bir Türkiye hayali etrafında şekillendirmek istediklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Bizim kafamızda bir Türkiye hayali var. O hayalin peşinden gidiyoruz. Hayalimiz, demokratik, adaletli, üreten, paylaşan bir toplum. Bizim hayalimizdeki Türkiye üreten bir Türkiye’dir. Bizim hayalimizdeki Türkiye, emekçilerinin çalıştığı saatlerin tam hakkını verdiği ve hakkını aldığı bir Türkiye’dir. Bizim hayalimizdeki Türkiye, tam demokratik, uygar, dünyada seçkin ülkeler arasına girmiş kişi başına geliri şu anda bulunduğunun 4 – 5 katına çıkmış bir Türkiye’dir.”

Bu hayali gerçekleştirmek için çalışırken bu duyarlılıkları çalışma ilişkilerine de yansıtacaklarını dile getiren Başkan Uysal, “Bizim hayal ettiğimiz Türkiye bunlarını hepsini kapsayan, toplumumuza yaşatmak istediğimiz standartları içiren bir Türkiye’dir” dedi. Mevcut olanaklar içinde Muratpaşa Belediyesi’nin tüm çalışanlarının en iyisini alma hakkına sahip olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Bununla da Türkiye’mizin en önder, en güzel belediyeciliklerinden birini yapıyoruz. Her birimizin alın teriyle bu gerçekleşiyor” dedi.

"Dünya bizim dünyamız"

Bu devam ettiği müddetçe, demokratik, uygar emeğin hakkını aldığı Türkiye’ye doğru adımlarının büyüyerek atılacağının altını çizen Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:“Bunu gerçekleştirmeye, her dakikamızı işe çevirmeye devam edelim ki, uygar Türkiye’ye doğru gidilen yolculukta insanlarımız şöyle desin: ‘Toplu sözleşmesiyle inovasyonuyla, her sabah gerçekleşen yeni çalışma metotları ve her şeyiyle bu dünya bizim dünyamız olsun.’ Halkımız, ‘Bu dünyada mutluluk var. Denge var. Adalet var. Bu dünyada üretim var. Bu dünyada gelecek var. Çocuklarımı böyle bir dünyada büyütmek istiyorum.’ desin. Bunu vatandaşımıza, insanımıza, şehrimize hissettirelim. Bütün gayretimiz, bütün çabalarımız budur.”

Patron Muratpaşa sakinleri

Bu anlayış ve bakış açısının en önemli sonuçlarından birinin de Muratpaşa’da patronunun iş ve Muratpaşa halkı olduğu gerçeği olduğunu belirten Başkan Uysal, “Hepimiz, hep beraber bu emektaşlığı paylaşıyoruz. Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.

Başkan Uysal, konuşmasını sonunda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere covid-19’la mücadele eden tüm hastalara acil şifalar, vefat edenlere de Allah’tan rahmet diledi.

İlk yıl zam oranı yüzde 16

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve Şube Başkanı Mercan, Muratpaşa Belediyesi’nde taşeron olarak çalışırken yapılan düzenlemeyle kadroya geçen 2 bin 280 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeyle işçiler, ilk yıl için yüzde 16, ikinci yıl içinse yüzde 14 zam alırken yılda 2 kez verilen ikramiyeler de 3’e yükseltildi. Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyeleri de 3 katına çıkartılırken, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da işçilere ikramiye ödemesi ilk kez toplu sözleşme içinde yer aldı. Toplu sözleşmeyle çocuk yardımı, öğrenim yardımı gibi diğer ödemeler de arttırıldı.

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