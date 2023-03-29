Muratpaşa’da iftar programları devam ediyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meydankavağı Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Muratpaşa’mızda herkese herkese insan diye bakıyor. Varlığınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca mahallelerde gerçekleşecek iftarları devam ediyor. Muratpaşa iftarlarında bu kez Çaybaşı, Demircikara ve Meydankavağı sakinleri bir araya geldi. Meydankavağı Mahallesi’nde bulunan açık pazar yerinde düzenlenen iftara Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la katılırken DYP ve DP eski Antalya Milletvekili Adil Aydın da iftarda yer aldı.

Başkan Uysal, dualar eşliğinde açılan oruçların ardından yaptığı konuşmada mahalle sakinlerine “Sizler sayesinde, hep beraber Muratpaşa’mızda müthiş bir dayanışma ruhunu ayakta tutuyoruz” diye seslendi. Şehirlerin ancak yaşayanların duyguları, ihtiyacı olana 12 ay yardım eli uzanmasıyla şehir haline geldiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“İnsanlar birbirlerine, siyasilerin yanlış yönlendirdiği gibi toplumumuzu sertleştirerek, oncu buncu, karşıcı yancı, kuzeyci güneyci diye mi bakıyor, insan diye mi bakıyor. Bu çok önemli. Muratpaşa’mızda herkese herkese insan diye bakıyor. Varlığınız için çok teşekkür ediyorum. Bütün bu güzelliğe, bu maneviyata, şehrimize katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ramazanımız tekrar hayırlı olsun, kutlu olsun, mübarek olsun.”