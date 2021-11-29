Muratpaşa’da hortumun bıraktığı izler temizleniyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu Yeşilbahçe Mahallesi’nde yaşanan hortumun arkasında bıraktığı izleri temizledi. Ekipler, hortumun mahalledeki üç çocuk oyun parkında kökünden söktüğü ağaçları keserek aldı.

Meteorolojinin ‘Turuncu kod’la uyardığı Antalya’da hafta sonu şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya’da sera ve tarım zarar görünken Muratpaşa’da da Yeşilbahçe Mahallesi’nde hortum parkları vurdu. Parklarda bulunan 20’ye yakın ağaç devrildi. Hortum bazı ağaçları kökünden söktü. Hafta sonunu teyakkuzda geçiren Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yeni haftanın ilk mesai saatleriyle birlikte parklarda hortumun izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Kökünden sökülen ağaçlar kesilerek kepçelerle kamyonlara taşındı. Muratpaşa Belediyesi, temizlik çalışmalarının ardından parkların yenileme çalışmalarına başlayacak.