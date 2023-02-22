Muratpaşa’da her mahallede afet gönüllüsü olacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 520 bini aşkın nüfuslu ilçede ‘Muratpaşa Mahalle Afet Gönüllüleri’ programını başlatacaklarını söyledi. Sıkı bir eğitim programından geçecek gönüllüler afetlerde kesintisiz iletişim için telsizle haberleşmeyi de öğrenecek.

Başkan Uysal, 6 Şubat’ta Türkiye’yi sarsan ikiz depreminden ardından 297 gönüllüsüyle İskenderun ve Antakya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan GEA Arama – Kurtarma’nın Antalya ekibiyle bir araya geldi. Başkan Uysal, 40 kazazedeyi enkaz altından sağ olarak kurtaran ekibe çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin GEA Arama Kurtarma’yla uzun süredir birlikte çalıştığını dl getiren Başkan Uysal, “Hatay’a ilk ulaşan arama kurtarma ekiplerinden birisi oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık onlar ile gurur duyuyoruz” dedi. GEA ile ortak projeler üzerinden çalışmaya devam edeceklerin aktaran Başkan Uysal, “Şimdi başka bir evre var. Bir taraftan yaralarımızı sarar, yasımızı tutarken bir taraftan da afete uğramamış bölgelerimizi korumak için gereken tedbirleri almakla mükellefiz” diye konuştu.

Başkan Uysal, bu çerçevede Muratpaşa Mahalle Afet Gönüllüleri programını çok kısa bir sürede uygulamaya alacaklarını söyledi. Program çerçevesinde Muratpaşa’nın 55 mahallesinde 30’ar kişilik bir gönüllü grubu oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Uysal, gönüllü grupların eğitiminde GEA ile çalışacaklarını belirtti. Doğal afet şarlatında çöken GSM iletişimi nedeniyle telsiz haberleşme sistemini programa entegre edeceklerini belirten Başkan Uysal, ayrıca olabilecek bir afet durumunda temel ihtiyaçların sağlanması, organize edilmesi, lojistiğin sağlanması gibi afet müdahale planının da bu çerçevede el alınacağını sözlerine ekledi.

GEA Antalya Şubesi Başkanı Murat Beşparmak ise Muratpaşa Belediyesi’yle 5 yıl önce çalışmaya başladıklarını belirterek, “Bu sayede daha çok gönüllü ile daha çok hizmet etme şansımız oldu” dedi.