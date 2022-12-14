Muratpaşa’da her gün iki noktadan sıcak çorba

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Çallı durağı ve eski sanayi sitesi girişinde sıcak çorba dağıtımına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, henüz güneş doğmadan işe gitmek için yola çıkan kent sakinlerine Çallı durağı ve eski sanayi sitesi girişinde kurulan noktalarda vatandaşlara çorba ikram ediyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal da günün ilk saatlerinde çorba dağıtımının yapıldığı 2 noktayı ziyaret edip vatandaşlara çorba dağıttı. Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızda artık güne sıcak çorbayla başlıyoruz. Çallı’da ve eski sanayide komşularımız çorbamızdan içerek güne başlayabilirler” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin çorba dağıtımı hafta içi her gün 06.30-9.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.