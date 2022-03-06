Muratpaşa’da hedef Sultanlar Ligi

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 3-2’lik setlerle yenerek ligde bitime 2 hafta kala, Sultanlar Ligi’ne çıkacak takımların belli olacağı play-off serisini garantiledi.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 20’nci hafta maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’yle karşı karşıya geldi. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynan karşılaşmada ilk iki seti, 24-26 ve 25-27’lik skorlarla Muratpaşa aldı. Muratpaşa’nın Sultanları, üçüncü setten 25-22 mağlup ayrılırken ev sahibi takım dördüncü seti de 26-24 kazanarak karşılaşmada dengeyi sağladı. Uzatma setini 11-15 kazanan Muratpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Muratpaşa’nın Sultanları, İstanbul deplasmanında galip gelerek, ligde bitime 2 hafta kalan Sultanlar Ligi’ne çıkacak 2 takımın belirleneceği play-off serisine kalmayı garantiledi. Ligde 45 puanla liderliğini sürdüren Muratpaşa’nın Sultanları, 8 Mart Salı günü kendi evinde son maçını oynayacak. Muratpaşa, karşılaşmada Göztepe’yi konuk edecek. Muratpaşa’nın Sultanları, ligde son maçını ise 12 Mart Cumartesi, deplasmanda, Edremit Belediyesi Altınoluk’a karşı oynayacak.