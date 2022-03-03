Muratpaşa’da ‘Fenomensin’ yarışması finali için geri sayım

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin her biri milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya fenomenlerinin jürilik yapacağı ‘Fenomensin’ yarışmasının büyük finali 5 Mart Cumartesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Finale kalan 21 kişi, sosyal medyanın en yeteneklisi olmak için yarışacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin içerik ve yetenek yarışması Fenomensin’de final için geri sayım başladı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Asena Kızılarslan, Murat Sakaoğlu, Görkem Durmaz, Marul Kafa’nın jüri üyeliği yapacağı, 2011-Yetenek Sizsiniz ile tanınan illüzyonist Aref Ghafouri’nin konuk jüri olarak katılacağı final 5 Mart Cumartesi gerçekleşecek.

Sosyal medyanın en yeteneklisinin belirleneceği yarışma için maraton Ocak ayında başladı. Yüzlerce kişi internet üzerinden yarışmaya başvuru yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabını takibe alarak yeteneklerini sergilediği video ya da fotoğrafları iletişim bilgileriyle mesaj olarak gönderen kişiler, ilk eleme için canlı performanslarıyla Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu sahnesine çıktı. 21 kişi elemeyi geçerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Büyük finalde yarışmayı kazanan kişi, ‘fenomen’ bir sosyal medya hesabı oluşturma şansına sahip olacak. Fenomensin birincisi, jüride yer alan sosyal medya fenomenleri Asena Kızılarslan, Murat Sakaoğlu, Görkem Durmaz, Marul Kafa’yla içerikler oluşturacak. Hesabın tanıtımını da fenomenler yapacak. Bununla birlikte yarışmanın ilk üçü, ücretsiz tatil kazanacak. Yarışmada finale kalanlar ise fenomenler jürisiyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.