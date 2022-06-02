Muratpaşa’da dayanışmanın ve birliğin festivali

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Komşu Ülkeler Gece’siyle devam eden 6. Yöreler Renkler Festivali’nde “Antalya’mız, Türkiye’mizin şanlı bayrağı altında çok farklı kültürlerin barış, kardeşlik ve dayanışma içinde, tasada kıvançta beraber yaşadığı bir yer” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 6.’sını düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali’nde 4’üncü gün Komşu Ülkeler Gece’siyle devam etti. Gecede Ukrayna Ailesi Derneği, Polonyalı Kültür ve Eğitim Derneği, Kazakistan ve Avrasya Devletlerinin Dostluk ve Kültür Derneği, Ukraynalılar Derneği ve Kırgızistan Kadınları ve İş İnsanları Derneği, ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

Başkan Uysal, katılımcı derneklere plaketlerini takdim ederken “Antalya’mızın antik çağdaki adı Pamfilya’ydı. Pamfilya, çok farklı kültürlerin barış ve kardeşlik içinde yaşadığı yer demek. Antalya’mız, Türkiye’mizin şanlı bayrağı altında çok farklı kültürlerin barış, kardeşlik ve dayanışma içinde, tasada ve kıvançta beraber yaşadığı bir yer. Muratpaşa’mız da, bu festival de bu ruhun ve birlikteliğin, dostluğun, barışın, dayanışmanın simgeleştiği bir festival” diye konuştu.