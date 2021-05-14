Muratpaşa’da buğdaylar sarardı

Muratpaşa Belediyesi’nin 20 bin 250 kilogram ürün almayı hedeflediği buğday tarlasında başaklar sarardı. Hasat için hazırlıklar başlarken Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl mısırla başladıkları tarımsal üretimde temel amacın üretim duygusunu yaymak olduğunu söyledi, “Muratpaşa’da üretim hiç bitmeyecek, hep devam edecek” dedi.

Belediyeye ait boş parseller traktörlerle işlendi, taşları toplandı ve tarım için uygun hale getirildi. Çalışmanın ilk etabında, 7 Nisan’da mısır tohumları toprakla buluştu. Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 700 kilogram mısır hasat etti. Mısır un haline getirildi ve ilçe sakinlerine dağıtıldı.

Mısırın ardından yaklaşık 35 bin nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba’nın Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı başladı. Kasımda toprağın ilk yağmurlarla ıslanmasının ardından tohumlar ekildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün düzenli kontrollerini yaptığı tarlada, ürünün filizlenmesinden büyümesine tüm aşamalar titizlikle takip edildi. Havaların ısınmasıyla birlikte Muratpaşa’nın buğday tarlasında başaklar sarardı. 20 bin 250 kilogram ürün hedeflenen tarlada yakın bir zamanda hasat başlayacak.

“Her yerde hep beraber üretim”

Başkan Uysal, Muratpaşa’da üretime dikkat çekmek istediklerini söyledi. Pandemi, afet gibi dönemlerde üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Başkan Uysal, “Hele hele gıda bağımsızlığı bir ülke için çok önemli. Bu süreç başladığında, diğer ürünlerin mevsimi geçtiği için mısır ekmiştik. Arkasından boş alanlarımıza buğday ektik. Vücut direncinin arttıran ve tropikal bir bitki olan zencefil ekimimiz var. Onun da ilerleyen günlerde hasadını yapacağız” diye konuştu.

Buğday hasadının artık yaklaştığını da belirten Başkan Uysal, elde edilecek ürünün bir bölümünün belediye aşevinde kullanılacağını geri kalanını ise ihtiyacı olanlara dağıtılacağını söyledi. Ümit Uysal, “Muratpaşa’da üretim hiç bitmeyecek hep devam edecek” dedi.