Muratpaşa’da beton perde uygulaması zorunlu olacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 520 bini aşkın nüfusa sahip ilçede depreme dayanıklı bir kent oluşturmak için yeni yapılacak binalarda ‘beton perde’ uygulamasını zorunlu hale getireceklerini söyledi.

Başkan Uysal, özellikle 1999 Marmara depreminin ardından ülkeyi sarsan her deprem felaketinin bir ‘milat’ olarak değerlendirildiğini söyledi. Ancak her yeni milat açıklamasının Türkiye’de deprem kültürünün oluşmasını anlamında yerinde sayma ve hatta geri gidişle sonuçlandığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Her anlamda zeminin ayaklarımızın altından kayıp gitmemesi için 6 Şubat 2023 gerçek anlamda bir milat olmalıdır” dedi.

"Gerçek bir milat"

Bu çerçevede mahallelerden başlayacak ve kısa adı MAG olan Muratpaşa Afet Gönüllüsü programını başlattıklarını dile getiren Başkan Uysal, bu programın aram-kurtarma köpeği eğitimi ve amatör telsizci eğitimi gibi modüllerle genişleyeceğini aktardı. Başkan Uysal, gönüllü çalışmasıyla birlikte depreme dayanıklı kentler oluşturmak için önemli bir adımı da yarın toplanacak belediye meclisinde atacaklarını söyledi.

" Beton perde zorunlu"

Başkan Uysal, yapılan birçok akademik çalışmanın yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanmış depremlerin öğrettikleri ışığında deprem esnasında yapı davranışını olumlu etkileyen ‘beton perde’ uygulamasını ilçede yeni yapılacak binalar için zorunlu hale getireceklerini söyledi. Uysal, buna ilişkin düzenlemenin belediye meclis gündemine geleceğini belirtirken “Bu hem yeni yapılacak hem de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkılıp yapılacak tüm binaları kapsayacak” dedi.

Binalarda 2018 tarihli Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği’nin hükümlerine uygun nitelikte beton perde kullanımını zorunlu hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Uysal, ayrıca bina güçlendirme çalışmalarında belediyenin aldığı ücretlerin alınmamasını da meclise teklif edileceğini aktardı.

Şili modeli

Depreme dayanıklı bir kent inşasında Şili deneyiminin son derece çarpıcı olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, ülkede 2010’da yaşanan 8.8 büyüklüğündeki depremde sadece 1 binanın yıkıldığını belirtti. Başkan Uysal, “1960 yılında yaşanan 9.5 şiddeti depremin ardından depreme dayanıklı kentler inşa etmek için yönetmeliklerin sürekli geliştiren Latin Amerika ülkesinde, binaların taşıyıcıları beton olmak zorunda” diye konuştu.

"Beton perde örnekleri"

Romanya’da 1977’de gerçekleşen 7.2’lik Vrancea depreminde 35 çok katlı bina çökerken koridorlar veya binalar boyunca beton perde içeren yüzlerce çok katlı apartman hiç bozulmadan ve çoğunlukla da hasarsız olarak kaldı.

Nikaragua’nın başkenti Managua’da 1972 yılında yaşanan 6.5 büyüklüğünde depremde Managua Milli Tiyatrosu, salonu çevreleyen beton perde sayesinde hasara uğramadı.

Venezuella’da 1967’de yaşanan 6.3 şiddetindeki Karakas depreminde perdeli taşıyıcı sisteme sahip 17 katlı Plaza One binası afeti hasarsız atlattı.