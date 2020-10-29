Muratpaşa’da 29 Ekim kutlamasında muhteşem tablo

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında arabalarıyla 25 bin metrekarelik meydanı dolduran Antalyalıların, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve sanatçı Tolga Çandar’ın birlikte seslendiği Gençlik Marşı’na meşaleler, arabalarının farları ve cep telefonları fenerleriyle eşlik etmesi nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in ilanının 97nci yıldönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları günün erken saatlerinde başladı. Kutlamalarda, ilk olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışından cumhuriyetin ilanına kadar geçen dönemin önemli olaylarının anlatıldığı tasarımlarla giydirilen araçlar şehir turu yaptı. Şehir uruna katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyalılarının bayramını kutlarken, 29 Ekim coşkusunun ikinci adresi Çağlayan Mahallesi’nde bu gün için hazırlanan 25 bin metrekarelik meydan oldu.

Arabalı konser

Muratpaşa Belediyesi’nin arabalı Tolga Çandar konseri ve ardından Cumhuriyet film gösterimi için etkinlikten saatler önce vatandaşlar arabalarıyla alana gelmeye başladı. Binin üzerinde araç alana, covid-19 salgını dolayısıyla gerekli kontroller yapılarak alındı.

Başkan Böcek’e acil şifalar

Başkan Uysal, kutlamalarda konuşmasına, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e acil şifalar dileyerek başladı. Başkan Uysal, “Bütün kalbimizle görevinin başına dönmesini, aramıza gelmesini temenni ediyoruz” dedi.

Aralarında 14 yaşındaki oğlu Efe’nin de olduğu yeni kuşakların kendisine “Her ülkenin sonunda bir cumhuriyet lafı var. Herkes kendisine ‘Cumhuriyet’ diyor. Cumhuriyet nedir?” diye sorduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Ben de şöyle diyorum; oğlum, biz ülkemiz tamamen işgal edilmiş vaziyetteyken, bir dünya savaşı sonrasında ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurtardık ve orada gelecek yüzyıllara yeni bir başlangıç yapmak istedik. Kendimizi güncellemek istedik. O büyük kurtuluş mücadelesinden sonra muasır uyarlığı yakalamak, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmak için Cumhuriyetimizi ilan ettik. Bizim Cumhuriyetimiz, çok iyi bir demokrasi olmak istediğini kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ağızından, gönlünden, beyninden bütün dünyaya ilan ederek kurulmuş bir cumhuriyet. Yani, biz hiç örneği olmayan Ortadoğu’da çevresinde emsali olmayan bir coğrafyada Cumhuriyetimiz 100 yıl önce gerçek bir dehanın, önderin aydınlığında ilan ettik. Bu bizim Cumhuriyetimizi diğer cumhuriyetlerden farklı kılıyor.”

Muasır uygarlığın üzerine çıkacağız

Bu farklılığını aynı zamanda çok büyük yükümlülükleri beraberinde getirdiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getireceğiz, Türkiye’mizi” dedi. Bunu hem ekonomik hem bilimsel hem demokratik kalite hem de toplumsal gelişimin her noktasında yapacaklarını belirten Başkan Uysal, “Muasır uygarlık düzeyenin üzerine çıkaracağız Türkiye’mizi. Bu bizim hem çocuklarımıza olan borcumuz hem de canıyla kanıyla bu ülkeyi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aydınlanma önderlerine, geçmişimize karşı borcumuzdur” diye konuştu.

Nefes kesen görüntüler

Diğer konuşmaların ardından Antalya’da kutlamalar Tolga Çandar konseriyle devam ederken, Başkan Uysal, ikinci kez sanatçıya günün anısına teşekkür çiçeği vermek için çıktı. Tolga Çandar ve Başkan Uysal, sahnede buluştuklarında hep birlikte “Dağ başını duman almış” sözleriyle başlayan Gençlik Marşı’nı söylerken onlara alanı dolduran binlerce kişi meşalelerle, arabalarının farları açıp kaparak ve cep telefonlarının fenerleriyle eşlik etti. 25 bin metrekarelik meydanda ortaya çıkan görüntü nefes kesti. Antalya’da kutlamalar protokolün diğer isimlerinin de sahne gelip hep birlikte İzmir Marşı’nı söylemesiyle devam etti.