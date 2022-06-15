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Muratpaşa, yeni yıldızını arıyor
Antalya’da kadın voleybol takımı Muratpaşa Belediyespor, filenin yeni sultanlarını bulmak için hafta sonu ilk seçmelerini yapacak.
ANTALYA 15.06.2022, 11:46
Antalya’da kadın voleybol takımı Muratpaşa Belediyespor, filenin yeni sultanlarını bulmak için hafta sonu ilk seçmelerini yapacak.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ‘şampiyonluk’ hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, geleceğin yıldızlarını bulmak için il seçmeleri gerçekleştiriyor. Bu sezon, Sultanlar Ligi’nin kapısından dönen Muratpaşa’da, seçmeler hafta sonu Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda yapılacak. Seçmeler için kayıtlar internet üzerinden yapılabilecek. 14-16 yaş grubu seçmeleri 18 Haziran Cumartesi, 10-14 yaş grubu ise pazar günü gerçekleştirilecek. Seçmeler saat 10.00’da başlayacak.