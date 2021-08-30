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Muratpaşa, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyesi’nde kreşleri, destek eğitim kurs merkezleriyle yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Bir yanda kreş ve gündüz bakımevlerinde tadilat çalışmaları sürürken, diğer yanda destek eğitim kurs merkezlerinde öğretmenler ders içeriklerini yeniliyor. Ayrıca, birçok okul turnuvasına ev sahipliği yapan Süleyman Erol Yüzme Havuzu da bakıma alındı.

ANTALYA 30.08.2021, 12:00
Muratpaşa, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyesi’nde kreşleri, destek eğitim kurs merkezleriyle yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Bir yanda kreş ve gündüz bakımevlerinde tadilat çalışmaları sürürken, diğer yanda destek eğitim kurs merkezlerinde öğretmenler ders içeriklerini yeniliyor. Ayrıca, birçok okul turnuvasına ev sahipliği yapan Süleyman Erol Yüzme Havuzu da bakıma alındı.

Pandemi nedeniyle verilen uzun arada, sadece, Münir Özkul kreşini hastanelerin Covid-19 servislerinde çalışan sağlıkçıların çocukları için açan Muratpaşa Belediyesi, 13 Eylül Pazartesi günü tüm kreşlerinde eğitime başlayacak. Yeniden çocuk seslerinin yükseleceği kreşlerde açılış öncesi bakım ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Çağlayan, Ermenek, Dutlubahçe, Konuksever ve Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerinde sınıflar yeniden boyanıyor, su ve elektrik tesisatları elden geçiriliyor.

Üç mahallede bulunan destek eğitim kurs merkezlerinde ise ilköğretim düzeyinde eksikliklerin giderilmesi için ek dersler planladı. Yaşanabilecek okuma güçlüklerini aşmak için Türkçe, fen bilimleri, hayat bilgisi derslerinde okuma ağırlıklı oyunlaştırılmış modüller kullanılacak. Ortaokul ve LGS sınavına hazırlıkta ise öğrencilerin yorumlama gücünü arttıracak biçimde müfredat yenilendi. Programa hızlı ve anlamlı okuma, sözlü ve yazılı anlatım, düşünce eğitimi, zeka oyunları, satranç gibi öğrencilerin akademik ve zihinsel gelişimlerine destek olacak dersler de eklendi.

Diğer yandan, eğitim yılı içinde birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya, okul turnuvalarına ev sahipliği yapan Süleyman Erol Yüzme Havuzu da bakıma aldı. Tesiste çalışmaların ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.

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