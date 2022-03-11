Muratpaşa yanan ormanları dronla tohumluyor

Antalya’da, geçen yıl temmuz ayında yaşanan orman yangını felaketi sonrası bölgede başlayan ağaçlandırma çalışmalarına Muratpaşa Belediyesi dronla katılıyor. Muratpaşa Belediyesi yapımı dron ve tohum atma kitiyle 10 dakikada 10 dekar alan tohumlanırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Türkiye’mizde yanan orman alanlarını ekonomik bir şekilde tohumlayabiliriz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Manavgat’ta geçen yıl 28 Temmuz’da başlayan ve ancak 10’uncu günün sonra kontrol altına alınan Türkiye’nin en büyük orman yangını felaketinin ardından bölgede başlayan ağaçlandırma çalışmalarına dronla katılıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin tasarlayıp geliştirdiği dron, 10 dakikada 10 dekar alanı tohumlayabiliyor.

Muratpaşa Belediyesi, belediyenin robotik-kodlama ve dron eğitimlerinde kullanılmak üzere Akdeniz Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Ömer Aydoğan’ın desteğiyle sıfırdan İHA-1 olarak sınıflandırılan dron yapımı üzerine çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarını sonunda belediye kendi personeliyle, emsallerinin onda biri fiyatına 15 kilogram yükle uçabilen İHA-1 sınıfı 8 kanatlı dron tasarlayıp yaptı.

Eğitim dronunu Manavgat ve çevre ilçelerde etkili olan orman yangını sonrasında bölgenin yeniden ağaçlandırılması çalışmalarında kullanmak üzere çalışmaya başlayan Muratpaşa Belediyesi, Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesiyle birlikte proje geliştirdi. Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği’nin paydaşı olduğu proje kapsamında dron için tohum atma kiti tasarlandı.

Çalışmaların sonucunda tam yükle 38 dakika uçabilen 10 kilometre menzile sahip ve 10 dakikada 10 dekarlık alanı tohumlanabilen dron ağaçlandırma çalışması için bugün havalandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, THK Antalya Şube Başkanı Süleyman Girgin, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Mahmut Aydın ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünden görevliler, dronla ağaçlandırma çalışmaları için tahsis edilen Manavgat Aksaz bölgesinde bir araya geldi.

Bölgedeki çalışmayla ilgili bilgi alan Başkan Uysal, “Dronla tohumlama sistemiyle Türkiye’mizde yanan orman alanlarını ekonomik bir şekilde tohumlayabiliriz” dedi. Muratpaşa Belediyesi ilk kalkışında yaklaşık 35 dekarlık alana havadan kızılçam tohumları bıraktı.