Muratpaşa ve Prag 6 belediyeleri arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, 2015 yılında "İyi Niyet Bildirgesi" imzaladığı Çek Cumhuriyeti Prag 6 Belediyesi’yle kardeş şehir oldu. Prag’da gerçekleşen “Kardeş Şehir Protokolü” imza törenine Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ın Prag 6 Belediyesi kardeş şehir oldu. Belediye başkanları Ümit Uysal ve Ondrej Kolar arasında protokol Prag 6 belediye binasında düzenlenen törenle imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da törende yer aldı.

İlk imza Muratpaşa’da atıldı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Prag 6 ve Muratpaşa’nın birçok açıdan benzer olduğunu söyledi. Prag 6’nın “Avrupa’nın kalbi” olarak anılan Prag’ın en büyük belediyelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Uysal, iki belediyenin Ekim 2015’te kardeş şehir iyi niyet bildirgesini Muratpaşa’da imzaladığını hatırlattı. Uysal, takip eden yıllarda ikili ilişkilerin güçlenerek geliştiğini söyledi.

Hediyeler Kaleiçi’ni anlatıyor

Başkan Uysal, törende Belediye Başkanı Kolar ve Meclis Üyeleri Marian Hosek ve Eva Smutna’ya Kaleiçi’nin tarihi yapılarından Üç Kapılar’ın farklı formlarda yapılmış hediyeliklerini takdim etti. Heyet, imza törenin ardından 2. Dünya Savaşı sırasında Prag’da katledilen çocukların anısına yapılan Lidice Anıtı’nı da ziyaret etti.

İmzalanan kardeş şehir protokolü, kültürel mirasın geliştirilmesi ve korunması, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda temel belediyecilik hizmetlerinde iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve ekonomi, çevre, ticaret, turizm, kültür, spor alanlarında iş birliği ve deneyim paylaşımını kapsıyor.