Muratpaşa ve Kepez’de 101 mahallenin asbestli borular değişiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde hayata geçireceği 49 milyon liralık dev içme suyu yatırımı için ilk kazmayı 22 Mart Dünya Su Günü’nde vurdu. Kepez’de 54, Muratpaşa’da 47 olmak üzere toplam 101 mahallede asbestli borular yerine sağlıklı içme suyu boruları döşenecek, sık arızalanan eskimiş ana hatlar yenilenecek. Başkan Muhittin Böcek, Antalya’da bu şekilde bir çalışmanın daha önce yapılmadığını ve ilk kez hayata geçirildiğini söyledi. Proje ile 150 km ana hat, 120 km şube yolu ve 21 bin adet abone bağlantısı yapılacak, iki ilçenin 50 yıllık ihtiyacı karşılanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye 22 Mart Dünya Su Günü’nde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi’nden başladıklarını müjdeledi. Başkan Böcek, 49 milyon 200 bin TL yatırım bedelli kapsamlı çalışma ile Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde eskiyen hatlarda meydana gelen arızaların minimuma indirilmesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve verimli içme suyu hizmetinin sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti. Bu amaçla her iki ilçede topla 101 mahallede eskimiş boru hatlarının yenileneceğini kaydeden Başkan Böcek, imalat süreci boyunca 150 km ana hat, 120 km şube yolu ve 21 bin adet abone bağlantısı yapılacağını kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya’da bu şekilde bir çalışmanın daha önce yapılmadığını ve ilk kez hayata geçirildiğini vurguladı.

50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Muratpaşa ve Kepez’de yenilenecek içme suyu borularının tespiti için geçmişe dönük tarama yapıldığını ve elde edilen veriler ışığında son 5 yıl içinde 50 ve üzeri sayıda onarım yapılan sokakların tek tek belirlendiğini kaydeden Başkan Böcek, “Kepez ilçemizde 54, Muratpaşa ilçemizde 47 mahallede eskiden kalma asbest borular değiştirilerek yerlerine daha sağlıklı içme suyu boruları döşenecek. 2 yıl sürmesi planlanan proje tamamlandığında bölgedeki hatların gelecek 50 yıl boyunca kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlaması ön görülüyor” diye konuştu.

Scada altyapısı yenilenecek

Çalışma ile kaçak ve kayıpları önlemeye yönelik altyapının uzaktan takip standartlarının da iyileştirileceğini anlatan Başkan Muhittin Böcek, şu bilgileri verdi: “Parsel girişlerine su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik olarak ana sayaçlar takacağız. ASAT hâlihazırda bu iş için en modern teknolojik donanıma sahip “akıllı içme suyu yönetimi” SCADA sistemini kullanıyor. 75 olan izleme ve ölçümleme noktası 240’a çıkarılarak kayıp kaçakların önlenmesi için alt izole bölgeler oluşturulacak.”

Başkan Muhittin Böcek, vatandaşların bilgilendirmek için ASAT tarafından projeyi anlatan broşür ve afişler bastırıldığını, konutlara tek tek dağıtımının başladığını belirtti. Antalyalılara sağlıklı ve verimli bir içme suyu altyapı hizmeti vermek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Böcek, eskiyen içme suyu hatlarının her sene kademeli olarak yenileneceğini kaydetti.