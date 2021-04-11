Muratpaşa pandemide 20 caminin temizliğini üstlendi

Muratpaşa Belediyesi, aralarında Balbey, Meltem, Muratpaşa gibi kentin en yoğun kullanılan camilerinin de bulunduğu 20 caminin tuvaletlerinin düzenli temizlik ve bakımını üstlendi. Konuyla ilgili protokol, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal arasında imzalandı.

İlçede cami ve mescitlerin düzenli aralıklarla temizliğini gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, esnaf, ve semt pazarcıları tarafından da kullanılan merkez camilerin tuvalet ve müştemilatlarının sürekli temizlik ve bakımını üstlendi. Konuyla ilgili protokol Belediye Başkanı Ümit Uysal ve İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal tarafından imzalandı.

Protokolle, artık aralarında Burdurlu Hasan Dikici, Etiler, Fatih, Göçmenevleri, Hacı Zeliha, Meltem, Müsellim, Şarampol, Karakaş, Balbey, Muratpaşa camilerinin bulunduğu 20 caminin tuvaletlerinin düzenliği temizliği ve bakımı Muratpaşa Belediyesi’nce sağlanacak.

Müftü Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin ilçe müftülüğünün gerek cami cemaatinin gerekse cami tuvaletlerini kullanan esnaf ve pazarcıların daha nezih bir ortama kavuşmaları yönündeki talebine olumlu yaklaştığı için memnuniyetini dile getirdi.

“Hepimizin görevi”

Başkan Uysal ise özellikle pandemi döneminde toplu bir şekilde kullanılan alanların temizliğinin çok daha önemli hale geldiğini söyledi. Bu çerçevede ibadethanelerde gerekli iyileştirmeleri yapmanın kamunun görevi olduğunu dile getiren Ümit Uysal, “Cami cemaati dışında hemen hemen herkesin kullandığı tuvaletleri turizmin başkenti Antalya’ya yakışır bir ortalamada tutmak hepimizin görevi. Bu anlamda merkezi noktalarda bulunan ve yoğun kullanılan 20 camimizin temizliğini üstlenmiş bulunuyoruz. İnsanlarımız için daha iyi kullanım şartları oluşturacağız” dedi.