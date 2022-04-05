Muratpaşa, Manavgat’ta drone ile 15 kilogram tohum attı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını felaketi sonrası ağaçlandırma çalışmalarına kendi yapımı dronla katılan Muratpaşa Belediyesi, Manavgat görevini tamamladı. Çalışmalarda 150 dönüm yanan orman alanına 15 kilogram kızılçam tohumu atıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Manavgat’ta geçen yıl 28 Temmuz’da başlayan ve ancak 10’uncu günün sonunda kontrol altına alınan Türkiye’nin en büyük orman yangını felaketinin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmalarına kendi üretimi dronla katıldı.

Belediye, robotik-kodlama ve dron eğitimlerinde kullanılmak üzere Akdeniz Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Ömer Aydoğan’ın desteğiyle sıfırdan İHA-1 olarak sınıflandırılan dron yaptı. 15 kilogram yükle uçabilen İHA-1 sınıfı 8 kanatlı eğitim dronunu Manavgat ve çevre ilçelerde etkili olan orman yangını sonrasında bölgenin yeniden ağaçlandırılma çalışmalarında kullanmak üzere Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesiyle birlikte proje geliştirdi.

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği’nin paydaşı olduğu proje çerçevesinde dron için tohum atma kiti tasarlandı. Çalışmaların sonucunda tam yükle 38 dakika uçabilen 10 kilometre menzile sahip ve 10 dakikada 10 dekarlık alanı tohumlanabilen dron ortaya çıktı. Ağaçlandırma çalışması için havalanan Muratpaşa Belediyesi dronu, tahsis edilen Manavgat Aksaz bölgesinde çalıştı.

Çalışmalarda 150 dönüm yanan orman alanına 15 kilogram kızılçam tohumu atıldı. Bu sezon için görevini tamamlayan Muratpaşa Belediyesi dronu sonbahar mevsimine kadar Manavgat görevine ara verdi. Muratpaşa Belediyesi’nin dronu yakında yeni görev yeri Gündoğmuş’un yüksek rakımlı sarp bölgelerini ağaçlandırmak için havalanacak.