Muratpaşa kırmızı-beyazlarla donatıldı

Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Pazar günü kutlanacak Zafer Bayramı öncesinde, her milli bayramda olduğu gibi kentin yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktaları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıyor.

İlk çalışma, aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi hizmet binasının da bulunduğu ana ulaşım akslarından Tekelioğlu Caddesi’nde gerçekleştirildi. Tekelioğlu Caddesi’nde yol boyunca yer alan apartmanlara dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için bayraklama çalışması Güllük Caddesi’nde devam edecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Büyük Taarruz’un 98’inci yıl dönümünü kutladı. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“98 yıl önce bugün, günün ilk ışıklarıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde Anadolu insanları, yüzyıllar geçse dahi unutulmayacak bir destan yazdı. Şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum”