Muratpaşa kadın hentbol takımı Yalıkavakspor’la karşılaşacak

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 15’inci hafta erteleme maçında kendi evinde ligin namağlup lideri Yalıkavak’ı ağırlayacak. Kadir Ayar yönetiminde ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen kadın hentbolcular sezonunun sürprizine imza atmayı hedefliyor.

Geçen hafta deplasmanda karşılaştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 31-27 mağlup eden Muratpaşa Belediyespor, ligin erteleme maçında, kendi evinde Yalıkavakspor’la karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, Çarşamba saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisi yönetecek. Süper Lig’de ikinci yarıda antrenör değişikliğine giden hentbol takımı Kadir Ayar yönetiminde çıktığı dört lig maçında bir mağlubiyet, bir beraberlik alırken iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Son üç maçını kaybetmeyen kadın hentbol takımı, ligin namağlup lideri Yalıkavak’ı, kendi evinde yenip sezonunu sürprizini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.