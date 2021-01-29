Muratpaşa hentbolda derbi heyecanı yaşanıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında kendi evinde Konyaaltı Beledisiyle karşılaşacak. Hentbolda Antalya derbisi, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ilk yarıyı 12 puanla 6’ncı sırada tamamlayan Paşanın Melekleri, ligde ikinci yarıya Konyaaltı Belediyesi maçıyla başlayacak. Hentbolda Antalya derbisi, Cumartesi saat 15.00’de Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetecek.

Paşanın Meleklerinde kaptan Didem Hoşgör ve Zeynep Ersöz sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Takımın antrenörü Kadir Ayar, ikinci yarı için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Ayar, “Eksik oyuncularımız var ancak bu takımın performansında bir düşüklüğe neden olmayacak. Bu mücadele herkesin söz hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. 16 işi çıkıyorsak herkes taşın altına elini koyacak. Çocuklarıma güveniyorum. Elimizden gelenin bir fazlasını yapıp kulübümüze puanlar getireceğiz” diye konuştu.