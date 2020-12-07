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Muratpaşa, Görele Belediyesi’ni mağlup etti

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 9’uncu hafta maçında Görele Belediyesi’ni 41-33 mağlup etti. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Ümit Uysal da tribünden takip ederken, Muratpaşa Belediyespor’dan Cansu Akalın 11 golle maçın yıldızı oldu.

ANTALYA 07.12.2020, 12:28
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Muratpaşa, Görele Belediyesi’ni mağlup etti
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Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 9’uncu hafta maçında Görele Belediyesi’ni 41-33 mağlup etti. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Ümit Uysal da tribünden takip ederken, Muratpaşa Belediyespor’dan Cansu Akalın 11 golle maçın yıldızı oldu.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig’inin 9’uncu hafta maçında kendi evinde Görele Belediyesi’ni ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynan karşılamayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetirken maçta ilk yarı Muratpaşa’nın 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Muratpaşa Belediyespor, karşımanın ikinci yarısında rakibine gol şansı vermezken Sertan Sarpaş’ın öğrencileri maçtan 41-33 galip ayrıldı.

Belediye Başkanı Uysal’ın tribünden takip ettiği maçta Cansu Akalın 11 golle maçın yıldızı oldu. Muratpaşa Belediyespor, son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Beyzanur Türkyılmaz da 7 sayı kaydetti. Kaptan Diğdem Hoşgör de attığı 7 golle galibiyetin mimarlarından oldu.
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