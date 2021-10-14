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Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yla karşılaşacak

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, kendi seyircisiyle buluşuyor. Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 2’nci hafta maçında Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yla karşılaşacak. Maç, 17 Ekim Pazar, saat 14.00’te Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak.

ANTALYA 14.10.2021, 10:29
Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yla karşılaşacak

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, kendi seyircisiyle buluşuyor. Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 2’nci hafta maçında Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yla karşılaşacak. Maç, 17 Ekim Pazar, saat 14.00’te Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak.

Sezona, deplasmanda, Fethiye Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle başlayan Muratpaşa, ligin ikinci hafta maçında kendi seyircisiyle buluşuyor. Muratpaşa Belediyesi ve Fenerbahçe Terrazzo arasında karşılaşma 17 Ekim Pazar, saat 14.00’te Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak.

Zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa’da başantrenör Emin İmen, “Kazanarak başladık. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Bu anlamda da en büyük destekçilerimiz, seyircilerimizi Fenerbahçe maçına davet ediyorum. Onlar bizim için iyi bir güç olacak” diye konuştu. Oyunculardan İrem Özgür ise “Deplasmanda ilk maçımızı kazandık. Evimizde de galibiyetle başlamak istiyoruz. Tüm Muratpaşa’yı maçımıza bekliyoruz” dedi.

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