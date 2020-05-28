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Muratpaşa, Cuma’ya hazır

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPARAK 8 KAPALI PAZAR YERİNİ CUMA NAMAZI İÇİN UYGUN HALE GETİRDİKLERİNİ BELİRTEREK, CUMA GÜNÜ CEMAATLE İBADETE AÇILACAK CAMİLER VE KAPALI PAZAR YERLERİNDE TEK KULLANIMLIK SECCADE VE YIKANIP TEKRAR KULLANILABİLEN MASKE DAĞITACAKLARINI SÖYLEDİ.

Muratpaşa, Cuma’ya hazır

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPARAK 8 KAPALI PAZAR YERİNİ CUMA NAMAZI İÇİN UYGUN HALE GETİRDİKLERİNİ BELİRTEREK, CUMA GÜNÜ CEMAATLE İBADETE AÇILACAK CAMİLER VE KAPALI PAZAR YERLERİNDE TEK KULLANIMLIK SECCADE VE YIKANIP TEKRAR KULLANILABİLEN MASKE DAĞITACAKLARINI SÖYLEDİ.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:56
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Muratpaşa, Cuma’ya hazır

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gerekli tüm çalışmaları yaparak 8 kapalı pazar yerini Cuma namazı için uygun hale getirdiklerini belirterek, Cuma günü cemaatle ibadete açılacak camiler ve kapalı pazar yerlerinde tek kullanımlık seccade ve yıkanıp tekrar kullanılabilen maske dağıtacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 29 Mayıs günü cemaatle kılınacak Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Başkan Uysal, Antalya İl Müftülüğü’nün çalışması doğrultusunda Cuma günü Muratpaşa’nın 80 camisinin ibadete açılacağını belirtirken Muratpaşa Belediyesi olarak 8 kapalı pazar yerini de Cuma namazı için düzenlediklerini söyledi.

Başkan Uysal, Yenigün, Cumhuriyet, Sedir, Çağlayan, Kızıltoprak, Konuksever, Yeşilbahçe ve Fener mahallelerinde bulunan kapalı pazar yerlerinde 4 bin 300 kişinin namaz kılabileceği alan oluşturulduğunu belirtti. Kapalı pazar yerlerinde sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak safların çizgilerle belirlendiğini dile getiren Uysal, "Muratpaşa’mızın 80 camisinde 7 bin 974 ve kapalı pazar yerlerimizde 4 bin 300 kişi, Cuma namazını kılabilecek. Her caminin ve kapalı pazar yerinin kapasitesi tek tek belirlendi. Cumhuriyet, Çağlayan ve Yeşilbahçe kapalı pazar yerlerinde 750, Kızıltoprak ve Fener’de 500 ve Yenigün, Sedir ve Konuksever mahallerindeki pazar yerlerinde 350’şer kişi namaz kılabilecek" dedi.

Korona virüse karşı alanın tedbirler kapsamında vatandaşların kendi seccadelerini getirmek zorunda olduğunun da altını çizen Uysal, “Ayrıca maskesi olmayan kişilerin de cemaatle namaz kılması söz konusu olmayacak. Bu nokta Muratpaşa Belediyesi olarak, Cuma namazıyla ibadete açılacak camilerimizde, Cuma namazının kılınacağı kapalı pazar yerlerinde seccadesini getirmeyen komşularımız için tek kullanımlık seccade ve yıkanıp tekrar kullanılabilir maske dağıtacağız" diye konuştu

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