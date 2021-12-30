Muratpaşa çalışanları yeni yılı hep birlikte kutladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Nurniran Pınar ve Nurnilay Pınar kardeşlerin konser verdiği gecede mesai arkadaşlarıyla birlikte yeni yılı kutladı. Gecede Başkan Uysal, piyano eşliğinde ‘Ah bir ataş ver’ türküsünü söyledi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi çalışanları, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceyle yeni yılı kutladı. Geceye Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Fuayede düzenlenen kokteylde Başkan Uysal, “Mesai arkadaşlarım” diye seslendiği belediye çalışanlarıyla sohbet etti. Kokteylin ardından yeni yıl kutlaması Nurniran Pınar ve Nurnilay Pınar kardeşlerin konseriyle devam etti. Pınar kardeşlerin seslendirdiği şarkılara bütün bir salon eşlik etti. Gecenin sürprizi ise Başkan Uysal’dan geldi. Başkan Uysal, piyano eşliğinde ‘Ah bir ataş ver’ türsünü söyledi. Başkan Uysal, gecenin sonunda herkesin yeni yılını kutladı ve “2022 hepimize daha mutlu, daha aydınlık Türkiye’mizin de ufkunun açıldığı, önün açıldığı muhteşem bir yıl getirsin” dedi.