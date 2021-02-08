banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Uzaktan eğitim devam edecek
Uzaktan eğitim devam edecek
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a kar geri dönüyor
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a kar geri dönüyor

Muratpaşa, buğday üretiminde dünya ortalamasın üzerinde hasat hedefliyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek için 45 dönüm alanda başladığı buğday tarımında, ürün veriminde dünya ortalamasının da üzerine çıkmayı amaçlıyor. Muratpaşa Belediyesi’nde hedef dönümde 450 kilogram buğday elde etmek.

ANTALYA 08.02.2021, 15:42
1
Muratpaşa, buğday üretiminde dünya ortalamasın üzerinde hasat hedefliyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek için 45 dönüm alanda başladığı buğday tarımında, ürün veriminde dünya ortalamasının da üzerine çıkmayı amaçlıyor. Muratpaşa Belediyesi’nde hedef dönümde 450 kilogram buğday elde etmek.

Muratpaşa Belediyesi, covid-19 salgının neden olabileceği gıda sıkıntısına ve tarımsal üretimin devamlığına dikkat çekmek için kendisine ait boş parselleri, parkları tarlaya çevirerek geçen yıl nisan ayında tarımsal üretim çalışmalarına başladı. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alan proje kapsamında ilk olarak mısırı ekimi yapıldı. Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 700 kilogram mısır hasat etti. Hasat edilen mısırlar un haline getirilip kiloluk paketlerde ilçe sakinleriyle paylaşıldı.

Mısırın ardından Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 35 bin nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba’nın Yamansaz bölgesinde 45 dönüm alanda buğday tarımına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ekim öncesi alanı traktörlerle sürdü, taşları temizledi, gübreledi. Kasımda toprağın ilk yağmurlarla ıslanmasının ardından tohumları ekti. Ekimin ardından, hem tohum kalitesini hem de ekimin düzgün yapılıp yapılmadığını gösteren ürünün tarla çıkışı takip edildi.

Yapılan kontrollerde filizlerin son derece sağlıklı olduğu belirlenirken, Muratpaşa Belediyesi ürün veriminde dünya ortalamasını yakalamak için alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, Antalya için bir dönümde elde edilen buğdayın 275 kilogram olduğunu belirtti. Dünya ortalamasının ise dönümde 340 kilogram düzeyinde olduğunu belirten yetkililer, Muratpaşa Belediyesi olarak gerek toprağın durumu gerek kullanılan tohumun kalitesi gerekse düzenli bakım çalışmalarıyla dönümde 450 kilogram almayı hedeflediklerini dile getirdi.
Yorumlar (0)
19°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16