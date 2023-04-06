Muratpaşa Belediyespor, Sultanlar Ligi için sahaya çıkıyor

Muratpaşa Belediyespor, Sultanlar Ligi’ne çıkacak takımların belli olacağı play-off serisinde ilk maçını yarın 12.00’de Göztepe’ye karşı oynayacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nden, misli.com Sultanlar Ligi’ne çıkacak 2 takımın belli olacağı play-off serisinde yarı final maçları, Muratpaşa ve Göztepe karşılaşmasıyla başlıyor. Bolu Karaçayır Spor Salunu’nda oynanacak serinin ilk müsabakası yarın saat 12.00’de başlayacak.

Muratpaşa, play-off serisinde Beşiktaş Ceylan, Karayolları ve Göztepe ile aynı grupta yer alıyor. Muratpaşa’nın Sultanları, ilk maçını oynayacağı Göztepe’yi lig etabında 3-1 ve 3-2’lik setlerle mağlup etmişti. Muratpaşa, seride ikinci maçını cumartesi günü Karayolları’na karşı oynayacak. Bu mücadele de saat 12.00’de başlayacak.

Muratpaşa’nın Sultanları, son maçta ise pazar günü 11.00’de Beşiktaş Ceylan karşısına çıkacak.