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Muratpaşa Belediyespor Konyaaltı’nı mağlup etti

TÜRKİYE KADINLAR HENTBOL SÜPER LİGİ’NDE İLK HAFTA KAPANIŞ MAÇINDA, MURATPAŞA BELEDİYESPOR KONYAALTI BELEDİYESİ’NİN EV SAHİBİ OLDUĞU KARŞILAŞMADAN 24 – 25’LİK SKORLA MAÇTAN GALİP AYRILDI.

ANTALYA 28.09.2020, 17:09
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Muratpaşa Belediyespor Konyaaltı’nı mağlup etti

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ilk hafta kapanış maçında, Muratpaşa Belediyespor Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahibi olduğu karşılaşmadan 24-25’lik skorla maçtan galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin ilk haftasının kapanış maçında, Antalya Spor Salonu’nda, karşı karşıya geldi. Konyaaltı’nın ev sahibi olduğu Antalya derbisini Aydın Bölgesinden Orhan Karabulut ve Soner Yücel Çelik hakem ikilisi yönetti.

Konyaaltı, ilk yarının son anlarında öne geçmeyi başardı ve 15 - 14 üstünlük sağladı. İki takımın hızlı başladığı ikinci yarıda ise Konyaaltı farkı 2 sayıya kadar yükseltirken, maçın 45’inci dakikasında Muratpaşa Belediyespor, 20 - 19 öne geçti. Son dakikalarda da Muratpaşa 24 - 25’lik skorla galip ayrılan takım oldu.

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