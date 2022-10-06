Muratpaşa Belediyespor İzmir’de dörtlü turnuvaya katılacak

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İzmir’de dörtlü turnuvaya katılacak. 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek turnuvada Muratpaşa’yla birlikte Karşıyaka, İlbank ve Adam Voleybol mücadele edecek.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa’nın Sultanları, Ankara’da düzenlenen 2. Orhan Oruç Voleybol Turnuvası’nın ardından bu kez İzmir’de parkeye çıkacak.

Ankara turnuvasında ALS Voleybol’u 3-2’lik setlerle mağlup eden ve TED Ankara Kolejliler 3-1’le geçen Muratpaşa, Sakarya Voleybol’a ise 3-0 kaybederek turnuvayı 2’nci sırada tamamladı.

Paşa’nın Sultanları, Karşıyaka’nın ev sahipliği yapacağı İzmir turnuvasında ise Karşıyaka, İlbank ve Adam Voleybol’la mücadele edecek. Turnuva 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Diğer yandan takıma bu sezon katılan Buse Serbest, İstanbul’da dizinden ameliyat oldu. 193’lük orta oyuncunun 2 ay içinde antrenmanlara dönmesi bekleniyor.