Muratpaşa Belediyesi’nin bütçe oylaması uzatıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin komsu meclisi internet sitesi üzerinden devam eden bütçe oylamasında, oy verme süresi 14 Eylül Salı’ya uzatıldı. Muratpaşa’nın katılımcı bütçe çalışmasında, 12 yaş ve üstü her Muratpaşa sakini, komsu meclisinin internet sitesine üye olup belediyenin 586 milyon 600 bin liralık 2022 bütçesini tartışıp oy kullanabiliyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden devam eden oylamanın dünyada farklı örnekleri bulunan katılımcı bütçe çalışmalarının özgün bir örneği olduğunu söyledi. Çalışmanın internet teknolojilerinin sunduğu imkanlarla doğrudan demokrasi denemesi olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa modelinin çok geniş bir nüfus grubuna açılmasıyla farklılaştığını söyledi.

12 yaş ve üzeri her Muratpaşalının hem bütçeyi değerlendirebildiğini hem de oylayabildiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Temel amaç, ortak aklı oluşturmak ve bu ortak aklı da kent yönetimine yansıtmak. Bu aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin, etkili, verimli kullanılmasını ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlıyor” diye konuştu.

“Yedi başlıktan oluşuyor”

Oy verme süresinin 14 Eylül’e karada uzatıldığı katılımcı bütçe çalışmasında Muratpaşa Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi yedi başlıkta sınıflandırıldı. Buna göre, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri müdürlüklerini kapsayan ‘Temel Yatırım ve Üretim Hizmetleri’ için 244 milyon 93 bin liralık bütçe ayrıldı.

Sosyal Yardım İşleri, Kreş, Sosyal Destek, Kadın ve Aile Hizmetleri, İşletme ve İştirakler müdürlüklerini kapsayan ‘Gelir Eşitsizliğiyle Mücadele’ başlığına 76 milyon 151 bin, Sağlık, Spor, Veteriner işleri müdürlükleriyle Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü kapsayan ‘Toplum Sağlığı ve Çevre Hizmetleri’nde ise 71 milyon 481 bin lira bütçe yer alıyor.

Kültür ve Sosyal İşler ve Dış İlişkiler müdürlükleri çalışmalarının yer aldığı ‘Kent Tanıtımı, Toplumsal Birliktelik, Kültür, Sanat ve Festivaller’ başlığında ise 15 milyon 319 bin liralık ödenek yer alırken Halkla İlişkiler ve Komşuluk Hizmetlerine 25 milyon 564 bin lira bütçe ayrıldı. ‘Kent Estetiği, Tasarım ve Dönüşüm Hizmetlerine 52 milyon 555 bin liralık bütçe bulunurken diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri içinse 101 milyon 437 bin liralık bütçe öngörüldü.