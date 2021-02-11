Muratpaşa Belediyesinin balkon bahçeciliği çalışmasıyla toplumu bütünleşiyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi’nde bulunan bitki üretim tesisi ve fidanlığında gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından tesislerin ‘Çocuklarımız toprakla tanışsın’ sloganıyla başlayan balkon bahçeliği çalışmaları, meyvesi 20 çeşit ürüne dönüştürülebilen turunç fidanları ve mevsiminde ilçe sakinlerine hediye edilen çiçeklerle toplumla bütünleştiğini söyledi.

Başkan Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi’nde bulunan bitki üretim tesis ve fidanlığında incelemelerde bulundu. Başkan Uysal, Park ve Bahçeler Müdürü Sabri Özen ve yetkililerden devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediyenin üretim tesisi ve fidanlığı, farklı ağaç türlerinin yetiştirildiği 5 ayrı blok ve mevsimlik çiçekten iç mekan bitkilerine farklı üretimlerinden gerçekleştirdiği seralardan oluşuyor. Yaklaşık 34 dönümlük bir alanda üretim çalışmalarının devam ettiği tesislerde sadece 2020 yılında 1 milyon 350 bin mevsimlik çiçek üretildi. Bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan 63 bin 322 parça bitki çeliğinin de bulunduğu tesislerde mart ayından itibaren aşılanmaya başlayacak 8 bin anaç kam kat ve dikime hazır 2 bin 500 turunç bulunuyor.

"Çocuklar toprakla tanışsın"

Başkan Uysal, incelemelerinin ardından belediyenin bitki üretim tesisi ve fidanlığının üç ana işleve sahip olduğunu söyledi. Başta park ve bahçeler olmak üzere belediyenin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek ve fidanları piyasa fiyatlarının altında mal ettiklerini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: “Bununla birlikte, belediyemizin üretme gücüyle birçok kamu kurum ve kuruluşuna ve özel sektöre örnek oluyoruz. Ayrıca, ‘çocuklarımız toprakla tanışsın’ diyerek başladığımız balkon bahçeliği çalışmaları kapsamında komşularımıza hediye ettiğimiz ekili saksılarla, meyvesi 20 çeşit ürüne dönüştürülebilen turunç fidanlarımızla ve mevsiminde hediye ettiğimiz çiçeklerle toplumla bütünleşiyor. Tüm bu çalışmaları daha nitelikli ve sürdürülebilir şekilde devam edeceğiz.”