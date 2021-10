Muratpaşa Belediyesi’nden festival öncesi Kaleiçi’nde dezenfekte çalışması

Muratpaşa Belediyesi, 14 Ekim Perşembe günü başlayacak 6. Kaleiçi Old Town Festivali öncesi, restoran ve kafeleri dezenfekte etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali, perşembe günü başlıyor. Artık saatlerin kaldığı festival için hazırlıkların sonuna gelinirken Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın tarihi kent merkezinde dezenfekte çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Kaleiçi’nde restoran ve kafeleri dezenfekte etti. Biyosidal uygulayıcı eğitimine sahip belediye personeli yapılan dezenfekte çalışmasında, işletmelerin masa ve sandalyeleri, tuvalet gibi ortak kullanılan yerler dezenfekte edildi. Bu yıl 14-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nde, her gün, 12.00-20.00 saatleri arasında belli yiyecek ve içecek gruplarında indirimler yapmaya hazırlanan esnaf, destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti.