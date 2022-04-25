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Muratpaşa Belediyesi’nden DJ kursu

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi DJ olmak, tatil yerlerinde, konserlerde müzik akışını kontrol etmek, ortama en uygun müziği seçmek ve müzikler arası geçişleri uyumlu şekilde yapmak isteyeler için ücretsiz kurs düzenledi. DJ Daraske adını kullanan Murat Aydın tarafından verilen eğitimler 3 hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri devam etti. Kurs, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa 20 kursiyer katılırken bu hafta sonu son ders yapıldı.

ANTALYA 25.04.2022, 13:13
Muratpaşa Belediyesi’nden DJ kursu

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi DJ olmak, tatil yerlerinde, konserlerde müzik akışını kontrol etmek, ortama en uygun müziği seçmek ve müzikler arası geçişleri uyumlu şekilde yapmak isteyeler için ücretsiz kurs düzenledi. DJ Daraske adını kullanan Murat Aydın tarafından verilen eğitimler 3 hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri devam etti. Kurs, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa 20 kursiyer katılırken bu hafta sonu son ders yapıldı.

“Gelecek günlerde isimleri duyulacak”

DJ Murat Aydın, eğitimin ilk bölümünde elektronik müziğin ve DJ’liğin tarihini anlattıklarını belirterek, “İkinci bölümde teknik bilgiler verdik. Üçüncü bölümde uygulamasını yaptırdık” dedi. Eğitime katılanların temel düzeyde DJ’lik yapacak bilgiye sahip olduklarını belirten Aydın, “Otelde, plajlarda ya da arkadaşlarıyla bir doğum gününde çalacak kadar DJ’lik öğrenmiş olacaklar. Sonrasında da internette var olan bilgiler ışığında çalışarak kendilerini geliştirebilirler. Eğitime katılan 20 kişiden birinin en azından gelecek günlerde ismini duyacağımızdan eminim” diye konuştu.

“Emek vermek gerekiyor”

Eğitime annesiyle katılan 15 yaşındaki Asya Çalışır, video kurgu işleriyle yakından ilgilendiğini belirterek “İşin ses boyutu ile de tanışmak için annemin de ‘Hadi gidelim’ demesiyle bende kursa başlamak istedim. Mix yaptık biraz. 2 şarkının arasındaki geçişi öğrendik. 2 şarkıyı en azından hissettirmeden geçiş yapmayı başardım. Bu da en azından iyi hissettiriyor. Başarabilmiş olmak” diye konuştu. Anne Arife Çalışır ise “DJ’lik aslında kolay gibi görünüyor ama gerçekten zor. Emek vermek gerekiyor. Her işte olduğu gibi keyifli de. Hani o ritimlere hakim olmak ve burada olmak güzeldi” dedi.

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