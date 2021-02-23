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Muratpaşa Belediyesinden, arkeolojinin ışığında Antalya hikayeleri

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizmin başkenti Antalya’nın tanıtımına farklı bir boyut kazandıracak yeni dönem çalışmasının ipuçlarını paylaştı. Başkan Uysal, Ay’a ayak basan ilk astronotları taşıyan uzay aracının adını aldığı Apollo’nun Anadolu kökenli bir tanrı olduğundan Büyük İskender’in fethedemeden döndüğü Termessos antik kentine bu topraklara ait birçok hikayenin arkeolojinin ışığında yalın bir edebi dille anlatılacağı kitap çalışmasına başladıklarını söyledi.

ANTALYA 23.02.2021, 13:59
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Muratpaşa Belediyesinden, arkeolojinin ışığında Antalya hikayeleri

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizmin başkenti Antalya’nın tanıtımına farklı bir boyut kazandıracak yeni dönem çalışmasının ipuçlarını paylaştı. Başkan Uysal, Ay’a ayak basan ilk astronotları taşıyan uzay aracının adını aldığı Apollo’nun Anadolu kökenli bir tanrı olduğundan Büyük İskender’in fethedemeden döndüğü Termessos antik kentine bu topraklara ait birçok hikayenin arkeolojinin ışığında yalın bir edebi dille anlatılacağı kitap çalışmasına başladıklarını söyledi.

TUİ Belçika ve Hollanda Müdürü turizmci Göksel Kaynak, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Kaynak, ziyaretinde, Antalya’nın İtalyan işgali yılları 1919’larda Napolili Er Peppi ve İtalya Konsolosun kızı Tullia arasında başlayan ve yıllar sonra ortaya çıkan bir ihbar mektubuyla 2000’li yıllarda Kaleiçi’nde bir cinayet soruşturmasına uzanan ve Zuzu Kitap’tan çıkan romanı ‘Adalya’nın imzalı bir baskısını hediye etti.

Turizm ve sanat

Antalya’da geçen edebiyat eserleriyle karşılaşmanın son derece sevindirici olduğunu belirten Başkan Uysal, pandemi döneminden bağımsız olarak, son yıllarda edebiyatla ilişkili kentleri görmek, mekanları keşfetmek amacıyla yapılan seyahatlerin arttığını söyledi. Homeros destanlarının izinden Ege adalarını, Kafka’nın Prag’ını, Victor Hugo’nun Paris’ini ve hatta Sebahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’sındaki Berlin’i romanlar eşliğinde gezmenin mümkün olduğunu kaydeden Başkan Uysal, turistik amaçlı tanıtımda edebiyat eserlerinin büyük bir işlevselliğe ulaştığını aktardı.

Bunun izlerini sinemada da görmenin mümkün olduğunu dile getiren Başkan Uysal, Büyük İskender’in hayatının anlatıldığı 2004 yapımı filmin dünyada 170 milyon dolar gişe hasılatına ulaştığını belirterek, “Ama dünyada fethedemediği tek yer var. O da Antalya - Korkuteli yolu üzerinde, Güllük Dağı doruklarındaki Termessos antik kenti. Film dünya çapında gişe rekorları kırarken, o dönem Antalya olarak böyle bir tanıtım şansını kaybettik” diye konuştu.

Arkeolojinin ışığında

Edebiyat başta olmak üzere sanat ürünlerinin turizm için kültürel ve ekonomik bir değere dönüşebileceğine, bambaşka bir tanıtım zemini oluşturabileceğine dikkat çeken Başkan Uysal, bu çerçevede Antalya’nın tanıtımına bambaşka bir kapı açacak bir çalışmanın başlangıcında olduklarını açıkladı. Başkan Uysal, yeni çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

“İlyada Destanı’nda sayfalarca anlatılan Likyalı kahraman Sarpedon, Xanthos kentinin Perslere ve Romalılara karşı duruşu, büyük sporcu Hermogenes, Rhodiapolisli yardımsever Opromaos, Pergeli Plancia Magna, Yunan tanrıçası Artemis ve Apollo’nun annesi, Zeus’un karısı Leto adına kurulan Letoon antik kenti gibi bu topraklara ait birçok hikaye anlatılmayı bekliyor. Muratpaşa Belediyesi olarak arkeolojinin sınırlarında kalan bu bilgileri hikayeleştirerek her yaştan okura ulaştırılacak bir kitap hazırlığı içindeyiz.”

Henüz projenin başında olduklarını ancak kısa sürede literatür, fotoğraf ve resim taramalarını tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Uysal, bu yılın son çeyreğinde ilk kitabı baskıya göndermeyi amaçladıklarını söyledi.
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