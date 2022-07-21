Muratpaşa Belediyesi’nden Antalyaspor’a tam destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor’a desteklerinin her zeminde devam edeceğini söyledi.

Antalyaspor’un altyapılardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Başkan Danışmanı Ferda Ramanlı, aynı zamanda Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis üyesi de olan kırmızı-beyazlı takımın antrenörlerinden Yusuf Emre Ertugan Başkan Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Uysal’a FT Antalyaspor’un 2022-2023 sezonunda giyeceği, Manavgat orman yangınlarını vurgulayan ve sırtında isminin yazılı olduğu 07 numaralı Manavgat Forması hediye edildi.

Başkan Uysal, Antalyaspor’un kentin en güçlü markalarından biri olduğunu söyledi. Bunun aynı zamanda karşılıklı bir ilişki olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, bu çerçevede Antalyaspor’un her zeminde desteklenmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, “Antalyasporumuz için kentin dayanışma içinde olması, bu dayanışmayı sürdürülebilir zeminde sürekli kılınması çok önemli” dedi.

Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak, 2015 yılında Antalyaspor Kulübü Derneği’yle yapılan işbirliği protokolleriyle bu dayanışmayı en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalıştıklarına dikkat çekti. Uysal, amaçlarının şehrin takımını desteklerlerken çocukların ve gençlerin spora katılımını arttırma ve sporu kent kültürünün bir ögesi haline getirmek olduğunu belirtti. Başkan Uysal, bu çerçevede Antalyaspor’un altyapı takımlarına yönelik desteklerin yeni sezonda da aynı şekilde devam edeceğini söyledi.