Muratpaşa Belediyesi’nden 531 personeline dev promosyon

Muratpaşa Belediyesi’nin, kurumda çalışan 531 personeli kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı. 9 bankanın teklif verdiği ihale, 8 bin 550 liralı promosyon ödemesiyle bir bankanın oldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin memur, işçi ve sözleşmeli memur statüsünde 531 çalışanını kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı. 3 yıllık maaş ve diğer ödemeleri kapsayan ihaleyi, 8 bin 550 liralık teklifiyle bir banka kazandı. Çalışanlara promosyon ödemeleri yeni yılda 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sağladıkları bütçe disiplini sayesinde banka promosyon ihalesinde bu rakamlara ulaşıldığını söyledi. Muratpaşa Belediyesi’nin gerek ödeme dengeleri ve süreleriyle gerekse bütçe verimliliğiyle kamu kurumu ve kuruluşları içinde örnek bir konumda olduğunu belirten Başkan Uysal, ihaleye 9 bankanın teklif vermesinin bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Son derece şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen ihale sürecinin sonunda ihaleyi sonuçlandırdık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.