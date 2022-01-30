Muratpaşa Belediyesi personeline iletişim eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, başta Zabıta Müdürlüğü olmak üzere ilçe sakinleriyle sürekli iletişim halinde olan çalışanlarının iletişim becerilerini arttırmaya yönelik eğitim programı düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, çalışanlarının günün gereksinimlere uyum sağlaması için düzenli eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda başta Zabıta Müdürlüğü olmak üzere ilçe sakinleriyle sürekli iletişim halinde olan çalışanlarının iletişim becerilerini arttırmaya yönelik eğitim programı düzenlendi. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen programda Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları 2 gün devam eden eğitime katıldı. Program, şubatta diğer müdürlere yönelik devam edecek.