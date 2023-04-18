Muratpaşa Belediyesi, Kırcami kararını Konya Bölge İdare Mahkemesine taşıyor

Muratpaşa Belediyesi, Kırcami planlarıyla ilgili hukuka aykırı olan iptal ve yürütmeyi durdurma kararına karşı Konya Bölge İdare Mahkemesinde itiraz için hazırlıklara başlandığını bildirdi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya 2. İdare Mahkemesinin, “depreme dayanıklı bir Antalya” için kentin elindeki en önemli fırsat olan ve başta ulaşım olmak üzere birçok kentsel sorunu çözüme kavuşturacak Kırcami planlarına ilişkin verdiği kararın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Kırcami’de mahkemenin, görülmemiş bir hızda, daha tapuların Muratpaşa Belediyesine intikal etmesinin üzerinden bir ay yeni geçmişken parselasyon planları hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı vermesinin eleştirildiği açıklamada, "Olumlu raporlara rağmen olumsuz görüş bildiren tek bir rapordan hareketle alınan bu karar bizi ziyadesiyle üzmüştür. Planlama bir süreçtir. Muratpaşa Belediyesi, uzun ve zorlu mücadeleler sonucunda hazırlanan Kırcami imar planlarında, süreci ‘bir demokrasi projesi’ olarak işletmiştir. Kapalı kapılar ardında, Ankara’da ‘oldu bitti’ye getirilen planların karşısında Belediyemiz, bin 477 hektarlık devasa bir alan olan Kırcami’de yönetişimi, iletişimi, uzlaşının bilgisini, katılımcılığı ve birlikte planlamayı esas alan örnek bir süreç yönetimi göstermiştir. İşte bunun sonuncunda Antalya’mızın 8 mahallesinin tamamını, Fener ve Çağlayan mahallelerinin ise belli bölümlerini içine alan Kırcami’de 40 yılı aşkın süredir devam eden imar ve tapu sorunu çözülebilmiştir" denildi.

"Konya Bölge İdare Mahkemesine taşıyor"

Mahkeme kararıyla geçmişte defalarca engellenmek istense de tapuların dağıtıldığı, imar yolların açılmaya başladığı, inşaat izinlerinin verildiği bu aşamadan sonra yargının bir kez daha, çok sürpriz bir kararla sürece dahil olacağının hesap edilemez olduğuna yer verilen açıklamada, "Yaklaşık 35 bin kişinin mülk sahibi olduğu Kırcami’de inşaatların başlamasını sağlayacak parselasyon planlarına ilişkin açılan dava sınırlı sayıdadır. Mahkemenin olumlu bilirkişi raporlarını atlayıp üzerinde oy birliği bulunmayan ama iptalinin yolunu açan sadece bir görüşü tüm dosyalara göndermiş olması akılların bir köşesinde hep kalacaktır. Evet, planlama bir süreçtir. Şimdi hepimize düşen, Antalya’mız için yeniden bir mücadeleye başlamaktır. Belediyemiz, bize göre tamamen hukuka aykırı olan iptal ve yürütmeyi durdurma kararına karşı Konya Bölge İdare Mahkemesinde itiraz için hazırlıklara başlamıştır. Her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine güvenmek istiyoruz. Gelecekten umutluyuz çünkü haklıyız" ifadelerine yer verildi.