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Muratpaşa Belediyesi aşure ikramı yaptı

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın simgesi olan Muratpaşa Camii’nde 2 bin 500 kişilik aşure dağıttı.

ANTALYA 12.08.2022, 14:42
Muratpaşa Belediyesi aşure ikramı yaptı

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın simgesi olan Muratpaşa Camii’nde 2 bin 500 kişilik aşure dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Muharrem Ayında geleneksel olarak kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği aşure dağıtımı bu yıl da devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi Aşevi, bu yıl 30 bin kişilik, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan aşure hazırladı. Antalya’nın simgesi olan Muratpaşa Camii’nde 6 bin kişilik aşure dağıtan Muratpaşa Belediyesi, hafta boyunca kentin çeşitli noktalarında dağıtımları sürdürecek.

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