Muratpaşa Belediyesi 8 Mart’ta mor şemsiye ile yürüyecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi Antalya’daki kadın dernekleriyle bir araya geldi.Uysal, 8 Mart’ta Varyanttan mor şemsiye ile yürüyeceklerini bildirdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı belli oldu. Başkan Uysal, programı, siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, dayanışma dernekleri ve kadın kooperatiflerinin davetli olduğu buluşmada açıkladı. Davetli 72 kurum ve kuruluştan temsilcilerin katıldığı toplantı Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleşti. Toplantıda Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal da yer aldı.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak en son 2019’da Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda 3 bin 500 kadının katılımıyla dev bir Türkiye haritası oluşturduklarını hatırlattı. Son 2 yıldır pandemi nedeniyle kitlesel bir etkinlik yapamadıklarını dile getiren Başkan Uysal, “Bu yıl, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Konyaaltı Varyantı’nda mor şemsiyelerimizin altında buluşup Konyaaltı Caddesi boyunca Türkan Saylan Anıtı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yürüyüşün yaklaşık 2 kilometre süreceğini belirten Başkan Uysal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirecek etkinliğe tüm kadınları davet etti. Başkan Uysal, “Antalya’mızdan, Türkiye’ye ve dünyaya 8 Mart’ta dayanışma içinde olduğumuzun, bütün dünya kadınlarının 8 Mart gününü selamladığımızın mesajını vermek istiyoruz” dedi.