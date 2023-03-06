Muratpaşa, 3-0’la geçti

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ne Türkiye’yi sarsan deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından kendi evinde Çanakkale Belediyesi’ni ağırlayan Muratpaşa, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin18’inci hafta maçında kendi evinde Çanakkale Belediyesi’ni ağırladı. Muratpaşa, karşılaşmaya siyah forma ve “Acımız sonsuz Türkiye’mizin başı sağ olsun” yazılı pankartla çıktı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da takip ettiği karşılaşma depremde hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Muratpaşa’nın Sultanları, ilk seti 25-20 önde tamamladı. İkinci ve üçüncü seti 25-18’lik skorlarla geçen Muratpaşa, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Muratpaşa’da ligde puanını 37’ye çıkardı ve 4’üncü sıradaki yerini korudu. Muratpaşa, gelecek hafta deplasmanda Sakarya ile karşılaşacak.