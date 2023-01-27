Muratapaşa’da kritik rövanş

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 16’ncı hafta maçında Edremit Belediyesi Altınoluk’u misafir edecek. Ligin ilk yarısında rakibine 3-1 yenilen Muratpaşa, rövanştan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ligde geçen hafta İzmir deplasmanında Karşıyaka’ya 3-1 kaybeden Muratpaşa, ligin 16’ncı haftasında play-off serisine kalma mücadelesinin en kritik maçlarından birine çıkıyor. Ligde 30 puanla 4’üncü sırada bulunan Muratpaşa’nın Sultanları, 34 puanla 3’üncü sırada bulunan Edremit Belediyesi Altınoluk’u misafir edecek. 29 Ocak Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı 3-1’lik setlerle kaybeden Muratpaşa, rövanşı alıp Sultanlar Ligi’ne çıkacak takımın belli olacağı play-off serisine rahat geçmenin hesaplarını yapıyor. Başantrenör Ali Kamberoğlu, lider Göztepe’yi 3-2 yendikten sonra İzmir deplasmanında Karşıyaka karşısında beklenmedik bir yenilgi aldıklarını belirterek “Taraftarımızın da desteğiyle galip geleceğimize inanıyorum” dedi.