Mühendislik Fakültesi 30. Yıl Akademik Genel Kurulu gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 30.Yıl Akademik Genel Kurulu düzenlendi. Törende, fakültenin eski dekanlarına, fakültede 20 yılı aşkın süre görev yapan akademisyenlere ve idari personele de plaket verildi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 30.Yıl Akademik Genel Kurulu büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Narin Ünal, fakültenin eski dekanları, Meslek Odaları Başkanları, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, ANTGİAD yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"En başarılı fakültelerimizden"

Fakültenin kuruluşundan bugüne değişiminin anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başlayan törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Bugün burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Pek çok eski arkadaşımı ve emekli olmuş değerli hocalarımı görmekten son derece memnun oldum. Mühendislik fakültemiz kurulduğu günden itibaren üniversitemizin en başarılı fakültelerinden biri olmuştur. Fedakâr ve çalışkan akademisyenlerinin özverili çalışmalarıyla büyük başarılara imza atmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

30’uncu yıl gururu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı ise bir mühendis kızı olarak Mühendislik Fakültesinin 30. Yıl Akademik Genel Kuruluna katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “Mühendislik Fakültemizin 30.yılını canı gönülden kutluyorum ve başarılı projeleriyle Mühendislik Fakültesinin adından sıkça söz ettiren akademisyen arkadaşlarımızın da başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Antalyalıların desteği ile kuruldu”

Üniversitede geçen yıllarının hayatının en güzel yılları olduğunu söyleyen Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Narin Ünal, Mühendislik Fakültesi’nin Topçular’da kurulduğu ilk yılları hakkında bilgiler vererek, “Tabi o günden bugüne fakültemizde çok şey değişti. Pek çok imkansızlıkların ve zorlukların üstesinden gelerek 30 yılını başarılarıyla taçlandıran bir fakülteye dönüştük. O günlerde Antalya bize çok destek oldu. Bugün ise Mühendislik Fakültemiz hem üniversitemizin hem şehrimizin hem de bizlerin büyük gururu olmaya devam ediyor” dedi.

"Kurumsal hafızaya değer veriyoruz"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, “30 yıllık bir Fakülte olarak kurumsal hafızaya çok değer veriyoruz. Bizden öncekilerden devraldığımız bayrağı ve başarı çıtasını daha yukarılara taşımaya gayret gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada fakültemiz bünyesinde öğrenim görmekte olan 3 bin 44 lisans ve 571 lisans üstü öğrencisiyle 10 farklı mühendislik disiplini altında bilim üretmeye ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Aralarında ilk 30 bin ve ilk 70 binden Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin de bulunduğu bölümlerimizin başarı sıralamaları son yıllarda artış göstermektedir. Öğretim üyesi başına düşen 1,56 SCI yayın ortalaması ile ülkemizin önde gelen üniversitelerine çok yakın seviyelerde yer almaktayız. Toplam yüzde 60 Q1 ve Q2 yayın oranı ile dünya ortalamasını yakalamış durumdayız” dedi.

Özen konuşmasını şöyle tamamladı: “Bugün burada, Fakültemizin 30.Yıl Akademik Genel Kurulu gerçekleştirmek ve 2022 yılında çalışmalarını 2 adet ulusal incelemeli patent ile tescillendiren, ayrıca 2 tanesi Avrupa Birliği Kaynaklı olmak üzere toplam bütçesi yaklaşık 59 milyon TL olan 6 adet dış kaynaklı proje desteği alarak fakültemize katkıda bulunan öğretim üyelerimize plaketlerini sunmak amacıyla toplandık. Huzurlarınızda değerli akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyor başarılarının devamını diliyorum.”

Törende fakültenin eski dekanlarına, fakültede 20 yılı aşkın süre görev yapan akademisyenlere ve idari personele de plaket verildi. Tören sonunda katılımcılara Mühendislik Fakültesi bahçesinde kokteyl düzenlendi.