Motosiklet sürücüsü yaya geçidinde ölümden döndü

Antalya’da seyir halindeki motosikletleriyle yaya geçidinden geçmeye çalışan dede ve torunu otomobilin çarpmasıyla ölümden döndü. Dede ve torunun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız motosiklette seyir halinde olan Ahmet Görmez ve torunu, aniden yolun solunda bulunan yaya geçidini kullanmak istedi. Arkadan gelen Sinan Enli idaresindeki 07 LT 292 plakalı otomobil duramadı ve dede ile torunun bulunduğu motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve polis sevk edilirken otomobil sürücüsü Sinan Enli’nin yara almadığı kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Görmez (60) ile 12 yaşındaki torunu tedavi için Serik Devlet Hastanesine götürüldü.