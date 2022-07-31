Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı

Antalya’da iki motosiklet çalan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’nde park halindeki iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Konaklı Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timi harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyerek şüpheli şahısların kimlikleri belirlendi. Kısa süreli teknik ve fiziki takibin ardından H.Ç. (30) ve U.İ. (32), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.İ. tutuklanırken, H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.