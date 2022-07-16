Molla Yusuf Mahallesi’ne yağmur suyu hattı döşeniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi’nde yıllardır yaşanan yağmur suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek üzere yoğun yağış alan bölgelerde yağmur suyu şebeke hattı ve alt yapı çalışmalarına hız verdi.

Bin metre uzunluğunda şebeke hattı

ASAT ekipleri kış aylarındaki yoğun yağışlarda sıkıntı yaşayan Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi 1420 sokakta yağmur suyu hattı imalatına başladı. Yatırım bedeli 5 milyon TL olan iş çerçevesinde ASAT ekiplerince bin metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı döşenecek.

Su birikintisi olmayacak

Aşırı yağışlarda 1420 sokakta yağmur sularının birikerek vatandaşlara sorun yaşattığını ifade eden ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanı Necdet Erol, “Sokak üzerinde iki tane okul var. Biriken sular nedeniyle öğrenciler, veliler ve vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Bin metrelik yağmur suyu drenaj hattı ile artık kış aylarında bu tür olumsuzluklar yaşanmayacak. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla çalışmalarımız başladı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sürücülere ve yayalara güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak” diye konuştu.

Çalışmaların 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.