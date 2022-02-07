Moğollar, Antalyalılarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock Grubu Moğollar’ı Antalyalılarla buluşturdu. Anadolu Rock ustaları anısına düzenlenen konserde Moğollar sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Moğollar konseri düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda düzenlenen ve Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Şubat ayında kaybedilen Cem Karaca, Barış Manço gibi Anadolu Rock ustaları anıldı. Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Kemal Küçükbakkal ve Emrah Karaca’dan oluşan Moğollar’ın performansı izleyenlerden tam not aldı.

“En sevilen şarkıları seslendirildi”

Moğollar, 1 Şubat 1999’da hayatını kaybeden Barış Manço, 8 Şubat 2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca ve diğer Rock ustalarının en sevilen parçalarını söyledi. Moğollar, ‘Selvi boylum al yazmalım’, ‘Dinleyiverin gari’ “7/8-9/8’ gibi unutulmaz parçalarını da seslendirdi.

“Nostalji yaşandı”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, 3 saat süren konserin sonunda grup üyelerine Altın Portakal Hatıra Ormanı’nda kendileri için dikilen fidanların sertifikalarını takdim etti.